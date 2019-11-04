شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الموحدة اليورو للجلسة السادسة على التوالي أمام الدولار الأمريكي والأنظار على حديث لاجارد في برلين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب اليورو في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثامنة عشرة في خمسة وعشرين جلسة من الأدنى لها منذ 12 من أيار/مايو 2017 أمام الدولار على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل اقتصاديات منطقة اليورو والاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن حديث محافظة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاجارد في حدث ليلة الناشرين 2019 في برلين.

في تمام الساعة 05:24 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج اليورو مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.02% إلى مستويات 1.1168 مقارنة بالافتتاحية عند 1.1165، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 1.1174، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 1.1160.

هذا وتتطلع الأسواق حالياً للكشف عن بيانات القطاع الصناعي من أسبانيا رابع أكبر اقتصاديات منطقة اليورو مع صدور قراءة مؤشر مدراء المشتريات الصناعي والتي قد تعكس اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.5 مقابل 47.7 في أيلول/سبتمبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد الكشف عن قراءة المؤشر ذاته لإيطاليا ثالث أكبر اقتصاديات المنطقة والتي قد تعكس أيضا اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.6 مقابل 47.8 في أيلول/سبتمبر.

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ويأتي ذلك قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر مدراء المشتريات الصناعي لكلاً من فرنسا ثاني أكبر اقتصاديات منطقة اليورو وألمانيا أكبر اقتصاديات المنطقة بالإضافة اقتصاديات منطقة اليورو ككل والتي قد تعكس استقرار الاتساع عند ما قيمته 50.5 في فرنسا مقابل 50.1 في أيلول/سبتمبر، واستقرار الانكماش عند 41.9 في ألمانيا مقابل 41.7 في أيلول/سبتمبر، وأيضا استقرار الانكماش عند 45.7 في المنطقة ككل مقابل 45.7.

وصولاً إلى الكشف عن قراءة مؤشر سينتكس لثقة المستهلكين لمنطقة اليورو ككل والتي تظهر تقلص الانكماش إلى ما قيمته 13.2 مقابل 16.8 في تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وذلك قبل أن نشهد أول حديث لكريستين لاجارد عقب توليها منصب محافظة البنك المركزي الأوروبي مع مطلع الشهر الجاري خلفاُ للمحافظ السابق للمركزي الأوروبي ماريو دراجي.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح اتساع التراجع 0.5% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، ونود الإشارة، لكون قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي أظهرت الجمعة الماضية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 47.8 في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات عند 49.0، موضحة ثاني انكماش شهري على التوالي للقطاع في الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم.