شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تستأنف الارتداد من الأعلى لها في ستة أسابيع متغاضية عن توالي ارتداد مؤشر الدولار من الأعلى له في عامين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الخامسة في ستة جلسات من الأعلى لها منذ 25 من أيلول/سبتمبر متغاضية عن تراجع مؤشر الدولار للجلسة السادسة على التوالي وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر مستهلك ومنتج للطاقة في العالم وفي أعقاب بدأ الطرح العام الأولي لشركة أرامكو السعودية رسمياً أمس الأحد واحتمالية بدء التداول على أسهمها في الرياض الشهر المقبل.

وفي تمام الساعة 04:02 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار النفط "نيمكس" تسليم كانون الأول/ديسمبر 0.95% لتتداول عند مستويات 55.88$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 56.41$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 56.20$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" تسليم كانون الثاني/يناير 0.72% لتتداول عند 61.36$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 61.80$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأسبوع الماضي عند 61.69$ للبرميل، بينما انخفض مؤشر الدولار الأمريكي 0.03% إلى مستويات 97.19 مقارنة بالافتتاحية عند 97.22، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند 97.24.

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هذا ويترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح اتساع التراجع 0.5% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، ونود الإشارة، لكون قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي أظهرت الجمعة الماضية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 47.8 في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات عند 49.0، موضحة ثاني انكماش شهري على التوالي للقطاع في الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم.

على الصعيد الأخر، فقد تابعنا الثلاثاء الماضي أعرب مدير أسواق الطاقة في وكالة الطاقة الدولية عن توقعاته بأن يرتفع فائض المعروض النفطي العام المقبل من جراء زيادة الإنتاج وضعف نمو الطلب العالمي، موضحاً المخاوف حيال تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي في ظل الحرب التجارية القائمة بين الولايات المتحدة والصين أكبر دولتان صناعيتان في العالم، بالإضافة إلى تطورات ملف خروج بريطانيا التي تلقي بظلالها هي الأخر على أسواق النفط.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز الذي صدر الجمعة الماضية، فقد تراجعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع 5 منصة إلى إجمالي 691 منصة خلال الأسبوع المنقضي مع مطلع الشهر الجاري، موضحة ثاني تراجع أسبوعي لها على التوالي، ويذكر أن إدارة معلومات الطاقة الأمريكي أعلنت مؤخراً عن توقعاتها بارتفاع متوسط الإنتاج الأمريكي من النفط خلال 2019 إلى 12.3 مليون برميل يومياً.