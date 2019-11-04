شكرا لقرائتكم خبر عن 24 مليار دولار الخسائر السوقية للبورصات الخليجية في أكتوبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أظهر مسح حديث تراجع القيمة السوقية للبورصات الخليجية بمقدار 24 مليار دولار، لتصل إلى 1.06 تريليون دولار بنهاية شهر أكتوبر الماضي.

وأوضح المسح الذي أعدته "سي إن بي سي عربية" أن مستويات السيولة انخفضت في تلك البورصات بنسبة 24% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 22 مليار دولار خلال الشهر ذاته.

وعلى صعيد أداء المؤشرات فقد واصلت بورصة البحرين الصعود خلال الشهر ذاته ليسجل مستوى 1523.27 نقطة. وفي الكويت، صعدت مؤشرات البورصة بشكل جماعي خلال الشهر الماضي، حيث سجل المؤشر العام نمواً بنسبة 0.68 % إلى مستوى 5717.33 نقطة.

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وبعد غياب شهرين، ارتفع سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث زاد المؤشر العام بنسبة 0.99%، مسجلاً 5107.76 نقطة.

وضمت قائمة الخاسرين السعودية، التي هبط المؤشر العام بها "تاسي" بنسبة 4.7% خلال الشهر الماضي، مسجلاً 8109.77 نقطة.

وتراجع مؤشر سوق دبي بنسبة 1.23%، ليسجل 2746.93 نقطة. وفي قطر، تراجع المؤشر العام بنسبة 1.72% ليغلق بنهاية الشهر الماضي عند النقطة 10188.97 نقطة.

وشهد المؤشر العام لسوق مسقط للأوراق المالية هو الآخر تراجعاً خلال شهر أكتوبر؛ بضغط مبيعات العرب، لينخفض المؤشر العام بنسبة 0.44%، ليصل إلى مستوى 3999.88 نقطة.