شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الخليج للكابلات و الصناعات الكهربائية (CABLE) يفشل في الارتفاع -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في الارتفاع خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفض امس الاحد ليغلق عند مستوى 477 فلس، مقتربا من مستوى المقاومة الحالي عند 480 فلس، وبالتزامن مع ظهور انحراف سلبي على مؤشر "استوكاستيك" لذلك نتوقع ان يبدا السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى 450 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 500 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 465.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 488.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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