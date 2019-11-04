شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة خدمات الحج و العمرة (MASHAER) يتجاوز القناة الهابطة -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع مرة اخرى، حيث انهى تداولات امس الاحد عند مستوى 73 فلس، مسجلا بذلك اعلى مستوى في شهرين، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 72 فلس، وبالتزامن مع تجاوز السهم للقناة الهابطة متوسطة الأجل، لذلك نتوقع ان يمدد السهم مكاسبه لمستوى المقاومة 76 فلس، شرط عدم اختراق السهم لمستوى 71 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 72 وبين مستوى المقاومة هو 74.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد