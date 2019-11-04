شكرا لقرائتكم خبر عن بنك بوبيان (BOUBYAN) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 555 فلس، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” مما يشير الى امكانية استمرار الانخفاض الحالي للوصول لمستويات قد تصل الى 545 فلس كمستوى اول ثم 500 فلس كمستوى ثان، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 565 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 550 وبين مستوى المقاومة هو 557 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط