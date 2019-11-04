شكرا لقرائتكم خبر عن شركة المجموعة المشتركة للمقاولات (CGC) يواجه مقاومة قوية -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال تداولات امس الاحد، حيث انهى الجلسة مرتفعا عند 245 فلس، حيث يقابل عند هذا المستوى متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، والذي يشكل مقاومة قوية نتوقع ان تساهم في دفع السهم لأسفل للوصول لمستويات قد تصل الى 255 فلس مرة اخرى، شرط ثبات السهم اسفل مستوى 250 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 240 وبين مستوى المقاومة هو 248 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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