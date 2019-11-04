شكرا لقرائتكم خبر عن مجموعة المستثمرون القابضة (INVESTORS) يواصل اتجاهه الهابط -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم واصل السهم اتجاهه الهابط على المدى القصير، حيث أغلق عند مستوى 7٫60 فلس، مخترقا مستوى دعمه السابق عند 7٫90 فلس، وذلك على خلفية ملامسته لخط اتجاهه الهابط متوسط الاجل، والذي يشكل مقاومة نتوقع ان تضغط على السهم للوصول لمستويات قد تصل الى 7 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 8٫10 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 7.3 فلس وبين مستوى المقاومة هو 7.8 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط