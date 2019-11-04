شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة الكويتية للاستثمار (KINV) يخترق دعم هام -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم مرة اخرى خلال تداولات امس الاحد، حيث أغلق عند مستوى 135 فلس، مخترقا بذلك مستوى دعمه السابق عند 136 فلس، مما يعكس حالة التشاؤم لدى المتداولين خلال الجلسة، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات قد تصل الى 128 فلس كمستوى اول، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 138 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 133 فلس وبين مستوى المقاومة هو 136 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط