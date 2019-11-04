شكرا لقرائتكم خبر عن بنك وربة (WARBABANK) يرتفع بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفع السهم بشكل طفيف نهاية تداولات الاحد الماضي، حيث أغلق عند مستوى 259 فلس، في ظل تراجع كميات التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يعاود السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 250 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 265 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 256 وبين مستوى المقاومة هو 261 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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