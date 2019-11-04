شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الاتصالات المتنقلة (ZAIN) يقترب من هدفه السعري المتوقع -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من عمليات جني الارباح كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 557 فلس، مقتربا بذلك من هدفه السعري المتوقع عند 555 فلس، والذي يعد مستوى الدعم الحالي، ومخترقا متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، لذلك نتوقع ان يواصل السهم حركته الهابطة لمستوى 530 فلس، وذلك في حالة اختراقه لمستوى الدعم الحالي عند 555 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 552 فلس وبين مستوى المقاومة هو 561 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط