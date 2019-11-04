شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة المتحدة للتنمية (UDCD) جني ارباح موقع -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم خلال اولى جلسات الأسبوع الحالي، حيث أغلق امس الاحد عند مستوى 1٫38 ريال، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 1٫41 ريال، وبالتزامن مع تداول مؤشر استوكاستيك في منطقة الشراء المبالغ فيه، لذلك نتوقع عمليات جني ارباح قد تهبط بالسهم لمستوى الدعم 1٫36 ثم 1٫33 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 1٫41 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 1.37 ريال وبين مستوى المقاومة هو 1.39 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط