شكرا لقرائتكم خبر عن الشركة القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية (QGMD) يخترق متوسطه المتحرك -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لأسفل خلال جلسة امس الاحد، أغلق عند مستوى 0٫66 ريال، مصحوبا بارتفاع كمية التداول، وهو ما يعد اشارة سلبية، كما انزلق السهم اسفل متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الانخفاض لمستوى الدعم عند 0٫60 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 0٫71 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 0.62 ريال وبين مستوى المقاومة هو 0.67 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط