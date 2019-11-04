شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض بشكل طفيف -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الاحد ليغلق عند مستوى 6196 نقطة، بالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، مما يجعل الأنظار تتجه لأسفل لمستويات اقل قد تصل الى 6080 نقطة خلال الايام القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 6300 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,184 بينما مستوى المقاومة هو 6,213 نقطة
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