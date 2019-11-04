شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يقلص مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 04-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهل المؤشر تداولات امس الاحد اولى جلسات الأسبوع الحالي مرتفعا عند مستوى 10223 نقطة، الا انه قلص مكاسبه واغلق عند مستوى 10196 نقطة، في ظل استمرار الاداء السلبي لمؤشر القوة النسبية، لذلك نتوقع انه في حالة تراجع المؤشر اسفل مستوى 10180 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9750 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,181 بينما مستوى المقاومة هو 10,222 نقطة