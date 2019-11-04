شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشرات الأسهم الآسيوية تستهل تداولات أولى جلسات الأسبوع إيجابية مع التفاؤل التجاري بين واشنطون وبكين والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على اللون الأخضر اليوم الاثنين وسط التفاؤل حول حلحلة الخلافات التجارية بين الولايات المتحدة والصين عقب الحرب التجارية القائمة بين الطرفين والتي تخطت عامها الأول مؤخراُ، وذلك في أعقاب أعرب وزير التجارة الأمريكي ويلبر روس أمس الأحد أنه "قريباً جداً" سيمنح تراخيص للشركات الأمريكية لكي تستأنف البيع لشركة هواوي الصينية.

وفي نفس السياق، فقد نوه وزير التجارة الأمريكي روس بالأمس إلى أنه يمكن التوصل إلى اتفاق المرحلة الأولى التجاري بين واشنطون وبكين وتوقيع كل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الرئيس الصيني شي جينبينج على الاتفاق خلال الشهر الجاري في أحد المواقع العديدة، بما في ذلك ولاية أيوا، ألاسكا وهاواي أو في مكان ما في الصين.

بخلاف ذلك، تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%.

كما تابعنا أيضا الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.3% في أيلول/سبتمبر. ويأتي ذلك وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي وصدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة غداً الثلاثاء وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

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ونود الإشارة، لكون مؤشرات الأسهم اليابانية يتغيب عنها نبض التداول مع مطلع هذا الأسبوع بسبب عطلة الاحتفال بيوم الثقافة في اليابان.

مؤشرات الأسهم الصينية شهدت ارتفاعاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث ارتفع مؤشر CSI 300 بنسبة 0.54% ليربح 21.25 نقطة ويصل إلى المستوى 3,973.64، وارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.58% ليربح 17.13 نقطة ويصل إلى المستوى 2,975.33.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد ارتفاعاً بنسبة 1.23% ليربح 332.57 نقطة ويصل إلى المستوى 27,433.33، كما ارتفع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.31% ليربح هو الأخر 27.58 نقطة ويصل إلى المستوى 2,127.78.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.53% ليربح 56.53 نقطة ويصل إلى المستوى 10,818.22، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.25% ليربح 16.51 نقطة ويصل إلى المستوى 6,685.60.