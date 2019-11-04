شكرا لقرائتكم خبر عن توالي ارتداد الدولار الاسترالي من الأدنى لها في عقد من الزمان أمام نظيره الدولار الأمريكي في أولى جلسات الأسبوع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تذبذب الدولار الاسترالي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الخامسة عشرة في أربعة وعشرين جلسة من الأدنى له منذ 18 من آذار/مارس من عام 2009 أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الاسترالي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الاثنين من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 02:59 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الاسترالي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.26% إلى مستويات 0.6922 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6908، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6923، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6904، مع العلم أن الزوج استهل تداولات هذا الأسبوع على فجوة سعرية صاعدة، بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.6904.

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هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر مقياس التضخم من قبل معهد ملبورن (MI) والتي أوضحت استقرار النمو عند 0.1% دون تغير يذكر عن ما كان عليه في أيلول/سبتمبر الماضي، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر مبيعات التجزئة والتي تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي والتوقعات عند 0.4%.

وفي نفس السياق، تابعنا أيضا الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل الاسترالي مع صدور قراءة مؤشر إعلانات الوظائف والتي أظهرت تراجعاً 1.0% مقابل ارتفاع 0.3% في أيلول/سبتمبر. ويأتي ذلك وسط التطلع إلى قرارات وتوجهات صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الاسترالي وصدور بيان البنك المركزي الاسترالي لأسعار الفائدة غداً الثلاثاء وسط التوقعات بتثبيت أسعار الفائدة عند الأدنى لها على الإطلاق عند 0.75%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين عن الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة طلبات المصانع والتي قد توضح اتساع التراجع 0.5% مقابل 0.1% في آب/أغسطس، ونود الإشارة، لكون قراءة مؤشر معهد التزويد الصناعي أظهرت الجمعة الماضية اتساع الانكماش إلى ما قيمته 48.3 مقابل 47.8 في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات عند 49.0، موضحة ثاني انكماش شهري على التوالي للقطاع في الولايات المتحدة أكبر دولة صناعية في العالم.