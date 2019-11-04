شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو مبيعات التجزئة في استراليا خلال أيلول/سبتمبر والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم صدر عن الاقتصاد الاسترالي قراءة مؤشر مبيعات التجزئة لشهر أيلول/سبتمبر والتي أوضحت تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.2% مقابل 0.4% في القراءة السابقة لشهر آب/أغسطس الماضي، وبذلك تعد القراءة الحالية أقل من التوقعات التي أشارت لاستقرار وتيرة النمو عند نفس النسبة السابقة.

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