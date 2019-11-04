4.2 مليار درهم التداولات العقارية في الشارقة خلال الربع الثالث

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ممدوح صوان

حقق القطاع العقاري في الشارقة حجم تداولات وصل إلى 4.2 مليار درهم كتصرفات ورهون عقارية خلال الربع الثالث من عام 2019. ووصل الحجم الإجمالي للمساحة المتداولة في معاملات البيع بالإمارة إلى 9.5 مليون قدم، وذلك حسب تقرير حركة التصرفات العقارية في مناطق ومدن الإمارة الذي أصدرته دائرة التسجيل العقاري في الشارقة.

ووصل عدد المعاملات خلال أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر من العام الجاري إلى 14974 معاملة في مختلف مناطق الإمارة، مقارنة ب 11393 معاملة خلال نفس الفترة من العام الماضي 2018، بنسبة نمو وصلت إلى 31.4%، منها 646 معاملة بيع، و1453 معاملة عقد بيع مبدئي، فيما وصل عدد معاملات الرهن إلى 694 معاملة بقيمة وصلت إلى نحو 1.8 مليار درهم، كما بلغ عدد معاملات التثمين 210 معاملات.

وقال عبد العزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة إن الإمارة أصبحت ملاذاً جاذباً للمستثمرين من داخل الدولة وخارجها بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لتوفير بيئة حاضنة للاستثمار العقاري مما ساهم في إعطاء قوة دفع إضافية أدت إلى نمو wالقطاع الحيوي الذي يعد أحد أكثر القطاعات فعالية في الدولة.

وأوضح الشامسي أن الإمارة غدت وجهة مفضلة للسياحة العائلية في المنطقة، وهي تسعى لترسيخ مكانتها المميزة كوجهة للعيش والعمل من قبل العائلات والباحثين عن الجمع بين الأصالة والمعاصرة في أنماط وطرق حياتهم وعيشهم.

وفي هذا المجال أشار الشامسي إلى فوز الشارقة مؤخراً بجائزة «المدن الصديقة للأطفال واليافعين» الممنوحة من منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة «اليونيسيف»، عن فئة «الخدمات الاجتماعية الصديقة للطفل»، بعد تفوقها في تصويت الجمهور وتقييم الخبراء على أكثر من 200 مدينة حول العالم، وذلك في إنجاز عربي وإماراتي غير مسبوق.

مدينة الشارقة تتصدر

وذكر الشامسي أن الفرع الرئيسي استحوذ على 96.9% من إجمالي حجم التداول المسجل

خلال الربع الثالث من عام 2019، وكانت أعلى منطقة في عدد التداولات هي منطقة الخان في مدينة الشارقة بواقع 127 معاملة بيع، وأعلى قيمة تداولات في منطقة مويلح التجارية بواقع 253 مليون درهم، بينما شكل حجم التداول في الأفرع الأخرى 3.1% من إجمالي حجم التداول، حيث حقق فرع الذيد 1.2% من إجمالي حجم التداول، وفرع خورفكان 1.1% من إجمالي حجم التداول، بينما حقق فرع كلباء 0.8% من إجمالي حجم التداول.

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المعاملات السكنية في المقدمة

وبتصنيف معاملات البيع بحسب نوع العقار في الإمارة، قال مدير عام الدائرة إن المعاملات السكنية استحوذت على النصيب الأكبر، بنسبة وصلت إلى 64.4% من عدد المعاملات الكلي، تلتها المعاملات الصناعية بنسبة 17.9%، فيما بلغت المعاملات التجارية نسبة 13.8%، وحلت المعاملات الزراعية في المركز الأخير بنسبة 3.9%.

مستثمرون من 41 جنسية

وعلى صعيد المستثمرين، أكد الشامسي أن الإمارة ما استقطبت مستثمرين من 41 جنسية من مختلف أنحاء العالم خلال الربع الثالث من عام 2019، وبلغ استثمار مواطني دول مجلس التعاون الخليجي حوالي3.5مليار درهم خلال الربع الثالث من العام الجاري، بينما بلغت قيمة استثمار الجنسيات الأخرى نحو 700مليون درهم.