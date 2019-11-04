شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد نطاق سعر «أرامكو» خلال 10 أيام والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دشنت «أرامكو» أخيراً طرحها العام الأولي، معلنة عزمها الإدراج بالبورصة المحلية بعدما نالت موافقة هيئة السوق المالية. وقالت مصادر لرويترز إنه يمكن طرح بين 1 و2% بالبورصة المحلية لجمع بين 20 و40 مليار دولار. وقال ياسر الرميان رئيس مجلس الإدارة «ستمضي الشركة خلال الأيام العشرة المقبلة في إجراء محادثات مع المستثمرين واستكشاف مدى اهتمامهم وسيتبع ذلك تحديد نطاق السعر».

وستصدر الشركة نشرة الطرح 9 الجاري، ولطمأنة المستثمرين، قالت الشركة إن الحكومة ستتخلى عن حقها في الحصول على نصيب في توزيعات الأرباح النقدية على أسهم أرامكو، لتعطي الأولوية لحملة الأسهم الجدد.

وستخفض أرامكو أيضاً رسوم الامتياز التي تدفعها للحكومة، كما سيحق للمستثمرين السعوديين الحصول على سهم مجاني مقابل كل عشرة أسهم يحتفظون بها لمدة 180 يوماً بحيث لا يتجاوز الحد الأقصى للأسهم المجانية 100 سهم.

وقالت «أرامكو» إنها تنوي الإعلان عن إجمالي توزيعات أرباح نقدية للأسهم العادية بقيمة 75 مليار دولار على الأقل في 2020، وأنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية «عادية» بقيمة 13.4 مليار دولار، عن الربع الثالث من 2019.(وكالات)

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