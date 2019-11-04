شكرا لقرائتكم خبر عن «بيرو» تضع حجر الأساس لجناحها في «إكسبو 2020 دبي» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: سامي مسالمة
أكد إدغار فاسكيس وزير التجارة الخارجية والسياحة البيروفي أن حجم صادرات البيرو إلى الإمارات يبلغ 600 مليون دولار، وأن مشاركة البيرو في إكسبو 2020 دبي ستسهم في رفع هذه الصادرات إلى 850 مليون دولار.
جاء ذلك على هامش وضع البيرو حجر الأساس لجناحها في إكسبو 2020 دبي، في منطقة التنقل ويمتد على مساحة 2200 متر مربع، ومن المقرر إنجازه في سبتمبر 2020.
ويحمل الجناح شعار «بلد واحد، قصص كثيرة - بيرو الخالد»، وسوف يضم التصاميم المعمارية الفريدة التي أدت إلى ظهور الهوية البيروفية ويروي حكايات 10 آلاف عام من تاريخ البلاد.
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