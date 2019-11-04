غرفـة أبوظبي تناقش مع وفد صيني الترويج للتجارة الدولية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

استقبل حميد بن سالم الأمين العام لاتحاد غرف التجارة والصناعة بدولة الإمارات، في مقر مبنى غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وفد المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، المكون من 18 شخصاً يمثلون المجالس الفرعية بمختلف المقاطعات الصينية، وذلك بحضور عبدالله غرير القبيسي نائب مدير عام غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، وهلال محمد الهاملي نائب مدير عام غرفة أبوظبي.

وتأتي زيارة الوفد الصيني للتعرف الى ممثلي القطاع الخاص بدولة الإمارات بشكل عام، وبيئة الأعمال في إمارة أبوظبي على وجه الخصوص، وذلك بهدف عقد لقاءات عمل، وتسليط الضوء على فرص الاستثمار المتاحة لدى الجانبين، كما تناول اللقاء بحث سبل تفعيل بنود مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف الإمارات والمجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، وإيجاد آليات مشتركة لدعم القطاع الخاص الإماراتي للفعاليات الصينية بالدولة.

وأكد عبدالله غرير القبيسي أن الإمارات تصنف كثاني أكبر شريك تجاري للصين في العالم، كما أنها أكبر شريك للصين في المنطقة العربية، إذ تستحوذ الدولة على 23% من حجم التجارة العربية مع الصين، وبذلك تعد دولة الإمارات البوابة الاقتصادية للصادرات الصينية ومحطة مهمة للأعمال والتجارة، حيث إن نحو 60% من التجارة الصينية يعاد تصديرها عبر موانئ الدولة إلى أكثر من 400 مدينة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وأشار القبيسي إلى أن حجم التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية قد ارتفع إلى 213.4 مليار درهم خلال عام 2018، وذلك وفق تقديرات رسمية أولية مدعومة بدراسات متخصصة أعدتها وزارة الاقتصاد، أظهرت أيضاً أن هذا الرقم مرشح لبلوغ 257.6 مليار درهم عام 2020.

وأشاد وفد المجلس الصيني لترويج التجارة الدولية، بدور غرفة أبوظبي في دعم قطاع الأعمال في أبوظبي، مشيداً بما تحققه بيئة الأعمال من جذب عالمي للاستثمارات المباشرة، وإتاحة مجال الإبداع والابتكار في التنويع الاقتصادي، مؤكداً أن الصين أصبحت مهيأة لقطاع الاستيراد ومن شأن العلاقة الاقتصادية الاستثنائية مع دولة الإمارات وغرفة أبوظبي أن تسهم في رفد السوق الصينية بالكثير من الاستثمارات والسلع الأجنبية.