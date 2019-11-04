شكرا لقرائتكم خبر عن الغرير: التكنولوجيا تضعنا أمام تحدي إعادة ابتكار القطاع المالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:علي أسعد

قال عبد العزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إننا نشهد ثورة تكنولوجية وابتكارات مستمرة في مجال الخدمات المالية، ما يفرض على قطاعنا أن يتغير لمواكبة هذه التطورات. وبالنسبة للقطاع المالي، الذي كان بطيئاً جداً على صعيد تبني التقنيات الجديدة، فعليه الآن إعادة ابتكار نفسه على أثر التغيير الهائل الذي يجتاح القطاع بأكمله.

وأضاف في كلمة الافتتاح للملتقى المصرفي في الشرق الأوسط الذي انطلق امس بحضور محافظ البنك المركزي مبارك راشد المنصوري وكبار قادة وخبراء القطاع المصرفي في منطقة الشرق الاوسط: أرى أن الابتكار والتحول الرقمي اليوم ليسا مسألة اختيار، بل هما مسألة بقاء بالنسبة للقطاع. ولقد بدأت شركات التكنولوجيا المالية الصغيرة تحدث تغيرات جذرية في القطاع المصرفي قبل فترة من الزمن، وأجبرت المصارف على الالتفات إليها. وأدركت العديد من المصارف اليوم أهمية التعاون فيما بينها لتحسين تجربة العملاء أو تعزيز كفاءاتها. وعلى الرغم من كل ذلك، إلا أن هناك قوة تغيير أكبر تلوح في الأفق، يأتي بها عمالقة التكنولوجيا حول العالم.

عقد اتحاد مصارف الإمارات، أمس، فعاليات النسخة السابعة من الملتقى المصرفي في الشرق الأوسط وسط نجاح كبير، حيث جمع أكثر من 500 ممثل من بينهم محافظون ومديرون تنفيذيون من مصارف رسمية وهيئات مالية وشركات قطاع خاص. وناقش الملتقى، الذي عُقد هذا العام في فندق فيرمونت باب البحر في أبوظبي، أهم الاتجاهات السائدة التي تؤثر في القطاع، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، والتمويل الإسلامي، وإدارة المخاطر مع مواكبة التقدّم التكنولوجي، والجرائم المالية، والتشغيل الآلي.

وألقى عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، ومبارك راشد المنصوري، محافظ مصرف الإمارات المركزي، كلمات افتتاحية حددت الإيقاع العام للجلسات والمناقشات التي تلتها.

كما عقد مبارك راشد المنصوري جلسة حوار شخصية بعنوان «السعي لبناء نظام مالي مستقر وقوي»، حيث قدم خبرته ورؤيته حول الإجراءات التي يمكن أن يتخذها واضعو السياسات للتخفيف من المخاطر الناجمة عن زيادة الديون العالمية، وجودة الائتمان، وتقلبات السوق.

وقال الغرير في كلمته: «الخيار بيد المصارف الآن، إما أن تكون هي قوة التغيير في القطاع أو أن يتم تغييرها من قبل شركات التكنولوجيا. ويجب على المصارف أيضاً أن تغير عقليتها وطريقة تفكيرها، حيث ينبغي عليها التفكير في نفسها كشركات تكنولوجيا تزاول الأعمال المصرفية.

ومع تنامي نسبة أعضاء جيل الألفية بالنسبة لعدد السكان الذين تستهدفهم المصارف، سيكون لذلك تأثير كبير على كيفية تقديم الخدمات المالية وكيفية تفاعل المصارف مع عملائها. وسيتعين على المصارف في العصر الرقمي أن تعيد النظر في تجربة العملاء باعتبارها تجربة متكاملة، لأن هذا هو ما سيحدد ولاء العملاء في المستقبل.

محفظة الإمارات الرقمية

وسلط الغرير الضوء على بعض الإنجارات الرئيسية لاتحاد مصارف الامارات، وتناول أبرز هذه الإنجازات وقال: نحن الآن مستعدون لإطلاق محفظة الإمارات الرقمية وهي مبادرة فريدة من نوعها شارك في تطويرها 16 مصرفاً بارزاً في الدولة، والمصرف المركزي، واتحاد مصارف الإمارات. وتقدّم محفظة الإمارات الرقمية نظاماً متطوراً لإجراء عمليات الدفع بين الأفراد بهدف تحويل 60% من المعاملات النقدية في الدولة إلى تعاملات رقمية.

منصة تشارك

كما أطلق اتحاد مصارف الإمارات منصة تشارك، وهي أداة تهدف إلى مساعدة المصارف على التصدي للمخاطر والتهديدات السيبرانية بشكل أفضل من خلال تبادل المعلومات المتعلّقة بهذه التهديدات فيما بينها. وقد نجحت المنصة في تحسين سرعة الكشف عن الهجمات والاستجابة لها، ويسرنا أن نعلن عن ارتفاع عدد المصارف المنضمة إلى منصة تشارك لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهديدات السيبرانية إلى أكثر من 34 مصرفاً وأكثر من 100 مستخدم.

مكافحة الاحتيال المالي في الشيكات

في إطار جهودنا المستمرة لمحاربة الجريمة المالية، قمنا بطرح خطط للتصدّي للشيكات المزيفة. وأقبلت المصارف الأعضاء في الاتحاد بشكل متزايد على استخدام رمز الاستجابة السريع «QR» وتقنية التشفير المعزّزة لتحسين مستوى أمن الشيكات.

الخبراء المصرفيون في المحاكم

Advertisements

وبالتعاون الوثيق مع وزارة العدل والمصرف المركزي، قمنا بتطوير نظام إلكتروني لاختبار واعتماد الخبراء المصرفيين في محاكم دبي والإمارات الشمالية. ونتيجة ذلك، يسرّني أن أؤكد أننا حققنا نقلة نوعية لناحية ضمان اعتماد أفضل الكفاءات وأكثرها دقة ومهارة في القضايا القانونية.

مراجعة منظومة الرهن العقاري

نحن نعمل أيضاً على تنفيذ مراجعة شاملة لمنظومة الرهن العقاري بالتنسيق مع دائرة الأراضي في دبي ودائرة التخطيط العمراني والبلديات في أبوظبي بهدف تحسين تجربة العملاء.

وبالتنسيق مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، قمنا بتطوير آلية موحّدة للتعامل مع شكاوى العملاء بهدف تبسيط إجراءات الردّ على الشكاوى، وهي الآن قيد التطبيق.

إطار سلوكيات البيع المسؤول

قمنا أيضاً بتطوير مشروع إطار سلوكيات البيع المسؤول، الذي تم تنفيذه في عام 2018. ونحن نعمل الآن مع جهة استشارية خارجية لمراجعة وتقييم مدى تطبيق المصارف لهذا الإطار وتحديد التحسينات التي يمكن إدخالها عليه. كما قمنا أيضاً، بالتعاون مع مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، بمراجعة وتقييم إطار عمل مكافحة غسل الأموال والامتثال لقرارات العقوبات.

مؤشر الثقة

أخيراً وليس آخراً، أردنا التحقق من نجاح جهودنا من خلال معرفة آراء مستخدمي الخدمات المصرفية حول ثقتهم في المصارف الإماراتية. ولتحقيق ذلك، أطلقنا استبيان مؤشر الثقة السنوي قبل 5 سنوات. ويسرني أن أعلن أن استبيان مؤشر الثقة لعام 2018 كشف أن 74٪ من المشاركين أكدوا ثقتهم الكبيرة بالقطاع المصرفي الإماراتي، مقارنةً ب 68٪ في عام 2017.

وشارك في الملتقى عدد من الخبراء والمتحدثين البارزين في خمس جلسات تفاعلية، هي «مستقبل التمويل - المصارف مقابل شركات التكنولوجيا الضخمة»؛ و«المرحلة التالية من التطور لقطاع التمويل الإسلامي العالمي»؛ و«الخدمات المصرفية لجيل الألفية - خارطة طريق للعملاء الأوفياء»؛ و«إدارة المخاطر في عالم رقمي».



الخدمات المصرفية لجيل الألفية



قدّم رواد الفكر والخبراء سلسلة من الورش اللافتة، والمناقشات الجماعية الحيّة، وكان من بين المشاركين جيمي وودروف، أبرز القراصنة الأخلاقيين في أوروبا، والذي أجرى جلسة تفاعلية حول «القرصنة والأمن الإلكتروني».

وقال فيليب كينغ، الرئيس العالمي لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في مصرف أبوظبي الإسلامي خلال مشاركته في كلمة له خلال الملتقى عن الخدمات المصرفية لجيل الألفية: «يشكل الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط حدثاً بارزاً في أجندة فعاليات القطاع المصرفي في دولة الإمارات، فهو يوفر منصّة استثنائية تتيح للمشاركين مناقشة أبرز التحديات والفرص التي يواجهها القطاع المصرفي». وبدوره قال شهباز خان، مدير عام فيزا في الإمارات: «الملتقى بالنسبة لنا منصة رائدة للتواصل مع أبرز اللاعبين في القطاع ومشاركتهم الرؤى حول مشهد المدفوعات الرقمية في المنطقة. وقد حظينا بفرصة متميزة لمشاركة العديد من الحقائق الهامة حول الخيارات المصرفية وخيارات المدفوعات التي يفضلها الشباب من جيل الألفية، وكيفية التعاون مع البنوك لاستقطاب هذه الشريحة المتنامية والحفاظ عليها، لاسيما أنها تشكل نسبة مرتفعة من عملائنا».