شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح «أورينت للتأمين» تنمو 2% إلى 355 مليون درهم في 9 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: فاروق فياض ارتفعت أرباح شركة أورينت للتأمين في الربع الثالث من العام الجاري إلى 355 مليون درهم مقابل 347 مليون درهم عن نفس الفترة من العام الماضي وبزيادة قدرها 2 %.

كما سجلت أقساط التأمين ارتفاعاً 3% لتصل إلى 3.014 مليار درهم مقارنة مع 2.952 مليار درهم في الفترة المماثلة 2018، كما ارتفعت حقوق المساهمين من 2,792 مليار درهم إلى 3,031 درهم بزيادة قدرها 8.5%.

وقال عمر الأمين الرئيس التنفيذي للشركة: واصلت «أورينت للتأمين» مسيرتها الناجحة مسجلة أفضل النتائج في سوق التأمين في الدولة وكانت مؤسسة «ستاندرد آند بورز» قد أكدت على تصنيف الشركة في المرتبة (A) خلال شهر أكتوبر الماضي وهو التصنيف الأعلى الممنوح لشركة تأمين وطنية في الدولة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أرباح «أورينت للتأمين» تنمو 2% إلى 355 مليون درهم في 9 شهور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.