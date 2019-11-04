تسجيل 1217 علامة تجارية في الإمارات خلال أكتوبر



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بلغ عدد العلامات التجارية التي جرى تسجيلها في الإمارات خلال أكتوبر 2019، 1217 علامة، في خطوة وصفت بأنها تعكس المكانة المتميزة التي تحظى بها الدولة في مؤشر أكثر الوجهات الجاذبة لممارسة الأعمال إقليمياً وعالمياً.

وكانت الإمارات جاءت في المرتبة الأولى «شرق أوسطياً» والثانية عالمياً في استقطاب العلامات التجارية الجديدة في قطاع التجزئة، وذلك وفق تقرير «عالمية تجارة التجزئة 2018»، الذي أصدرته شركة الاستشارات العقارية العالمية «سي بي آر إي».

وتتميز الإمارات كذلك بكونها من أكثر الدول جذباً للعلامات التجارية العالمية، حيث نجح قطاع التجزئة في استقطاب 63 علامة تجارية عالمية جديدة خلال عام 2018، ثم جاءت في المركز الثاني بريطانيا التي استقطبت 54 علامة تجارية ونحو 51 علامة تجارية في ألمانيا، و47 في اليابان.

ويلاحظ من خلال قائمة أصدرتها إدارة العلامات التجارية في وزارة الاقتصاد، تسجيل العديد من العلامات التجارية لصالح شركات عالمية مثل إيرباص وهواوي ومايكروسوفت، وغيرها من الشركات الأخرى.

وتقتسم الإمارات والسعودية صدارة دول المنطقة في أقوى العلامات التجارية بالمنطقة للعام الجاري، بحسب تقرير «أقوى 50 علامة تجارية في منطقة الشرق الأوسط 2019»، الذي أصدرته في وقت سابق شركة «براند فاينينس» البريطانية المتخصصة في تقييم العلامات التجارية حول العالم. (وام)