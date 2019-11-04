شكرا لقرائتكم خبر عن 2.78 مليون أرباح «الشارقة للأسمنت» والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - حصدت شركة «الشارقة للأسمنت والتنمية الصناعية» أرباحاً بقيمة 2.78 مليون درهم في التسعة شهور الأولى من العام الجاري، مقارنة مع أرباح ب14.3 مليون درهم، في الفترة المقابلة من عام 2018.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 2.78 مليون أرباح «الشارقة للأسمنت» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.