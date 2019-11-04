مدينة مصدر و«سرك» تحفزان التنقل المستدام

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أعلنت مدينة مصدر و«سرك» عن توقيع شراكة استراتيجية لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية، لتوفير أول خدمة لتأجير دراجات «السكوتر» الكهربائية داخل المدينة التي تُعد واحدة من أكثر مدن العالم استدامة.

وتعد مدينة مصدر، أول مجتمع حضري منخفض الكربون في العالم؛ حيث تعتمد حلولاً عملية في مجالات الطاقة والحفاظ على المياه، وإدارة النقل والنفايات، ويتم توليد الطاقة النظيفة داخل المدينة من خلال ألواح الطاقة الشمسية الأرضية والمثبتة على أسطح الأبنية، لتشكل المدينة بذلك موقعاً مثالياً لتشغيل دراجات «السكوتر» من «سرك» والتي تعمل بشكل كامل بواسطة الطاقة الكهربائية؛ حيث سيتم شحن الدراجات عبر مصادر الطاقة المتجددة المتوفرة في المدينة.

وقال يوسف باصليب، المدير التنفيذي لإدارة التطوير العمراني المستدام في شركة «مصدر»: «يمثل تعاوننا مع شركة «سرك»، خطوة مهمة في إطار تطوير الخدمات المقدمة لمجتمعنا المتنامي من المقيمين في مدينة مصدر والمستأجرين والزوار، وستضاف دراجات «السكوتر» الكهربائية إلى حلول النقل المستدام المتعددة التي تخدم المدينة، والتي تشمل نظام النقل الشخصي السريع، وأول مركبة ذاتية القيادة يتم وضعها في الخدمة بأبوظبي، وأول خدمة لتأجير سيارات «تسلا» الكهربائية حسب الاستخدام».

وقال جايديب دانوا، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «سرك» في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: «باعتبار «سرك» أول مشغل لدراجات «السكوتر» الكهربائية المعتمدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فإننا نسعى إلى توفير خيارات أوسع للتنقل تكون أكثر أمناً وتوافقاً مع المعايير البيئية».