شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح قياسية لـ«بيركشاير هاثاواي» والإيرادات 128 مليار دولار والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قفزت الأرباح التشغيلية لشركة «بيركشاير هاثاواي» 14% لتسجل مستوى قياسياً في الربع الثالث، وبلغت الأرباح التشغيلية 7.86 مليار دولار.

الشركة القابضة التي تدير عدداً من الشركات الفرعية، تحت رئاسة وارين بافيت، سجلت ارتفاعاً في الإيرادات 2.4%، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 128 مليار دولار.

(د ب أ)

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