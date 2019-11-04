صالة عرض جديدة لـ «فيراري» في دبي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

افتتحت «الطاير للسيارات»، وكيل ومستورد سيارات فيراري في الإمارات، منشأة عرض جديدة ذات تصميم رائع لسيارات «فيراري» في منطقة المنارة على شارع الشيخ زايد في دبي، على مساحة 3642 متراً مربعاً، أو أربعة أضعاف حجم الصالة السابقة. حضر الحفل نيكولا لينر، السفير الإيطالي في الإمارات، ومطر حميد الطاير، وأشوك خنّا الرئيس التنفيذي لشركة الطاير للسيارات، الذي قال: «لدينا مسيرة حافلة مع فيراري بدأت منذ قبل أكثر من 25 عاماً مع افتتاح صالة عرض لسياراتها على شارع زعبيل، واليوم نكلل تلك الرحلة الطويلة بافتتاح هذه الصالة الجديدة التي ستوفر لعملائنا مستوىً جديداً كلياً من تجربة امتلاك السيارة؛ فهي ليست مجرد صالة عرض عامة، بل بمنزلة نادٍ يجمع مالكي سيارات «فيراري» لتشارك شغفهم بهذه العلامة العريقة».

وقال ديتر كنيكتل، الرئيس التنفيذي ل «فيراري» الشرق الأوسط والشرق الأقصى: «فخورون بافتتاح هذه المنشأة الاستثنائية في واحدة من أكثر المدن حيوية ونشاطاً في العالم. وبالتعاون مع شريكنا الوثيق طويل الأمد «الطاير للسيارات»، نقدم هذه الصالة الجديدة التي ستمنح عملاء «فيراري» اليوم ومستقبلاً تجربة استثنائية ووجهة دائمة للتعرف إلى كل ما هو جديد من علامتنا».