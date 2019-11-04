أهم الأحداث الاقتصادية خلال الأسبوع الجاري

10.00 تقرير طلبات المصانع

02.00 ظهراً تقرير مكتب العمليات الائتمانية الرئيسية

نتائج: أوكسيدانتال، أوبر، برودنشال فاينانشال، شيك شاك، تينيت هيلث كير، ماريوت، رايانإير، هيرتز جلوبال، أندار آرمور

الثلاثاء

08.00 كلمة محافظ رتشموند،

08.30 تقرير التجارة العالمية

09.45 تقرير قطاع الخدمات

10.00 تقرير القطاعات غير الصناعية

10.00 تقرير الإحصاء حول التوظيف

نتائج: أليرجان، بكتون ديكنسون، ميرن، أركونيك، تابستري، ديفون إنرجي،ماتش جروب، إم بي أي إيه، راتلر ميد ستريم

الأربعاء

08.00 كلمة لمحافظ بنك شيكاغو

08.30 تقرير الإنتاجية والتكاليف

09.30 كلمة محافظ بنك نيويورك

نتائج: كوالكوم، بايدو، وينديز، هومانا، كابري هولدنجز، إكسبيديا، أديداس، سوفت بانك، تريب أدفايزر، بابا جونز

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الخميس

08.30 تقرير طلبات إعانات البطالة

01.05 كلمة محافظ بنك دالاس

03.00 تقرير قروض المستهلكين

07.10 كلمة محافظ بنك أتلانتا

نتائج: ديزني، نيوزكورب، تويوتا، إير بروداكتس، كاردينال هيلث، ديسكفري، دروب بوكس، مونستر بيفاريج

الجمعة

10.00 تقرير مزاج المستهلكين

10.00 تقرير تجارة الجملة

11.45 كلمة لمحافظ بنك سان فرانسيسكو، ماري دالي

08.30 مساء كلمة عضو الاحتياطي ليل برينارد

نتائج: أليانز، أميرين، ديوك إنرجي، هوندا

ملاحظة: توقيت شرق الولايات المتحدة