بدء تسليم وحدات «أفنان» ضمن مشروع «ميدتاون» من «ديار للتطوير»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت «ديار للتطوير»، أمس، عن استكمال كافة الأعمال في منطقة «أفنان» ضمن مشروع «ميدتاون» الحائز جائزة أفضل مشروع عقاري ضمن جوائز الخليج العقارية للفئة الميسرة، وستبدأ الشركة تسليم الوحدات إلى عملائها.

وتعد «أفنان» أول مرحلة يجري استكمالها من أصل ست مراحل يحتضنها مشروع «ميدتاون» المتكامل في مدينة دبي للإنتاج بالقرب من شارع الشيخ محمد بن زايد.

وتتكون منطقة «أفنان» من سبعة مبان يتراوح ارتفاعها ما بين 7 إلى 16 طابقاً ويبلغ مجموع وحداتها السكنية 659 شقة تشمل شقق الاستوديو وشققاً تتكون من غرفة وغرفتين وثلاث غرف نوم، وتم بيع كافة الوحدات في المشروع.

وتضم كل من منطقة «أفنان» ومنطقة «دانية» المقرر استكمالها بحلول نهاية عام 2019، منطقة تجارية تزيد مساحتها عن 30 ألف قدم مربعة، وستضم العديد من المنافذ المتنوعة.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة «ديار للتطوير» «تفخر «ديار للتطوير» باستكمال منطقة أفنان في مشروع ميدتاون، الوجهة الجديدة للسكن والتجزئة في دبي، ويسعدنا البدء في تسليم وحدات أفنان واستقبال السكان في منازلهم الجديدة. ومن جهة أخرى، توشك منطقة دانية على الاكتمال، وسنشهد في مطلع عام 2020 انتقال السكان إلى المنطقتين اللتين تم بيع وحداتهما بالكامل في مشروع ميدتاون».

ويتكون مجمع «ميدتاون» من ست مناطق تضم 26 مبنى بمساحة بناء قدرها 5 ملايين قدم مربعة. وسيوفر المشروع أكثر من 2000 وحدة سكنية تتنوع بين شقق الاستوديو وشقق مكونة من غرفة نوم واحدة وغرفتين وثلاث بإطلالات رائعة على الساحات الخضراء، وتوفر لسكانها الخصوصية والأمان.

وتأتي المرافق المتنوعة ضمن المجمع لتلبي مختلف احتياجات السكان الترفيهية والعملية على حد سواء، بما فيها مرافق الرعاية اليومية للأطفال والمسبح العائلي ومسبح الأطفال والنادي الصحي وملاعب التنس وكرة السلة، والكثير غيرها.