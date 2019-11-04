«اقتصادية الشارقة» تعرف بالتخطيط للمشاريع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

نظمت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ورشة عمل تحت عنوان «مفاتيح التخطيط المالي لمشروعك التجاري»، وعقدت في مبنى الدائرة الرئيسي وقدمها المستشار الدكتور عبد الله العوضي، وذلك في إطار جهودها لتحفيز المشاريع الاقتصادية المتوسطة والصغيرة، وتقديم مختلف التسهيلات تشجيعاً للاستثمار، وإطلاع رواد الأعمال وأصحاب المشاريع المنزلية (اعتماد) على كيفية التمويل الجيد لمشاريعهم، تعزيزاً لقطاع الشركات التجارية العاملة في الإمارة والارتقاء بأداء السوق التجاري المحلي، حيث تحرص دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة على تقديم برامج ومبادرات ضمن أهدافها الاستراتيجية الموجهة لرواد الأعمال والتجار من المواطنين.

واستهدفت الورشة رواد الأعمال المواطنين وعدداً من أصحاب المشاريع المنزلية (اعتماد)، وذلك للتعريف بأهمية التخطيط المالي في استمرارية المشروع، وفهم العلاقة بين المؤسسة والتخطيط النقدي، وكيفية التمويل اللازم للمشاريع الاقتصادية المختلفة وقت الحاجة. وشارك في الورشة أكثر من 25 مشاركاً ومشاركة من رواد الأعمال، وأصحاب رخص «اعتماد»، حيث استعرضت الورشة مهارات الإدارة المالية وسبل التوظيف الأمثل لها، للمساهمة في تحقيق أهداف المشروعات التجارية ومواجهة التحديات، وكيفية اتخاذ القرارات الأساسية المتمثلة في المتابعة والمراقبة المالية والتحليل المستمر للأداء، وإعداد القوائم المالية، والعديد من المحاور الرئيسية التي تهم رائد الأعمال، وصاحب المشروع، ومنها التعريف بأنواع القرارات المالية لرائد الأعمال، وإدراك أهمية التخطيط المالي في استمرارية الشركة، وفهم أساليب التخطيط المالي (السيولة الربحية)، ومعرفة كيفية تحديد نقطة التعادل وأسس التخطيط المالي، إضافة إلى أهمية التقارير المالية في اتخاذ القرارات.

وأكدت أمل حبش، نائبة مدير إدارة الشؤون التجارية، أن الدائرة سباقة دائماً إلى توفير كافة أشكال الدعم والمساندة لرواد الأعمال المواطنين، والعمل على تعريفهم بكيفية التخطيط الناجح لمشاريعهم، وذلك بهدف تعزيز التنافسية في السوق المحلية، ودعم عملية التنوع الاقتصادي التي تنتهجها الدولة، المعززة بالرؤية الحكيمة للقيادة واستراتيجية الحكومة لتحقيق التنمية الشاملة.