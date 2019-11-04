«الدار العقارية» تطلق مسابقة «منصة» لتشجيع روّاد الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة الدار العقارية عن إطلاق مبادرة «منصة» وهي مسابقة جديدة صُممت لتشجيع ودعم رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الأكثر ابتكاراً في قطاع التجزئة والمقاهي والمطاعم بدولة الإمارات. وستدعم مسابقة «منصة» رواد الأعمال المشاركين في تطوير مشاريع مبتكرة ضمن ثلاث فئات هي التجزئة، والمقاهي والمطاعم، حيث ستحصل المشاريع الفائزة على مساحة في مجموعة مختارة من المشاريع التطويرية التابعة لشركة الدار، مع إيجار مجاني لمدة عام وتوفير أعمال تجهيز الديكورات الداخلية وتقديم التوجيه في إدارة المشروع. وتجدر الإشارة إلى أن باب تقديم طلبات المشاركة في مسابقة «منصة» مفتوح حالياً ويستمر لغاية 21 ديسمبر 2019.

وفي إطار المسابقة، سيتم اختيار 15 مشروعاً ناشئاً للالتحاق بالبرنامج، حيث ستتاح لأصحاب المشاريع فرصة اكتساب المزيد من الخبرات لتطوير أعمالهم وسيقدم لهم التدريب اللازم. وستقوم لجنة التحكيم في شركة الدار بتحديد 5 فرق للانتقال إلى المرحلة التالية من برنامج حاضنة مشاريع التجزئة «منصة»، وستقدم لها محفزات مالية تصل قيمتها إلى مليون درهم دون الحصول على حصص مقابلة فيها. إضافة إلى ذلك، سيتم استخدام موقع استراتيجي لتدشين

المشاريع الناشئة في ممشى السعديات التابع للدار العقارية والذي يتميز بموقعه الفريد المطل على شاطئ رملي أبيض بطول 1.4 كم في جزيرة السعديات بجوار متحف اللوفر أبوظبي.

وتتعاون الدار العقارية في إطلاق «منصة» مع مؤسسة «ستارت ايه دي» (startAD)، مُسرِّع الأعمال العالمي الذي يتخذ من جامعة نيويورك أبوظبي مقراً له.

وقال طلال الذيابي، الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية: «منصة هي إحدى مبادرات مجلس الشباب التابع لشركة الدار، وتعدّ خطوة مهمة بالنسبة لنا لتشجيع رواد الأعمال والاستفادة من المواهب المبدعة للارتقاء بأسلوب الحياة في مجتمعاتنا العصرية».