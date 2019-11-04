شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تجدد اعتبار رصيف شرق بورسعيد الجديد دائرة جمركية مؤقتة 6 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم، قرار رقم 693 لسنة 2019، والخاص بمد العمل بقرار وزير المالية رقم 448 لسنة 2019، باعتبار الرصيف الجديد بميناء شرق بورسعيد الكائن جنوب محطة شركة قناة السويس للحاويات، دائرة جمركية مؤقتة لتداول كافة أنواع البضائع العامة والصب لحين توفيق الأوضاع مع مصلحة الجمارك.

ونص القرار، على مد العمل بقرار وزير المالية المشار إليه لمدة 6 أشهر، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.