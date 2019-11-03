شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة المالية تطرح أذون خزانة بقيمة 19مليار جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طرحت وزارة المالية أذون خزانة بقيمة إجمالية بلغت 19 مليار جنيه.

وذكرت وزارة المالية - عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأحد- أنه تم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 250.9 مليار جنيه بمتوسط عائد 861.15%، فيما بلغ أعلى عائد 931.15%، وسجل أقل عائد 502.15%".

وأشارت إلى أنه تم طرح أذون خزانة أجل 266 يوما بقيمة 750.9 مليار جنيه بمتوسط عائد 7.15%، في حين سجل أعلى عائد 731.15%، وأقل عائد 589.15%.