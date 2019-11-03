شكرا لقرائتكم خبر عن بنك الكويت الوطني (NBK) يلامس خط الاتجاه الهابط -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم مازال السهم يتداول بشكل سلبي في الاجل القصير، حيث انهى تداولات الخميس الماضي منخفضا عند 941 فلس، وذلك على خلفية ملامسة السهم لخط اتجاهه الهابط قصير الاجل، كما تعكس المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك ضغوط سلبية قد تهبط بالمؤشر لمستوى الدعم 900 فلس خلال الاسابيع القادمة، شرط عدم تجاوز السهم لمستوى 960 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 935.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 944.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط