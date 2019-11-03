شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مجموعة عربي القابضة (AGHC) يعمق خسائره -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عمق السهم من خسائره كما اشرنا في تقريرنا الاخير، حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 207 فلس، وبالتزامن مع انطلاق اشارة بيع على مؤشر القوة النسبية، مما يدفعنا بالقول بان السهم قد يشهد مزيدا من الانخفاض خلال الايام القادمة للوصول لمستوى الدعم 160 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 250 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 199 فلس وبين مستوى المقاومة هو 214 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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