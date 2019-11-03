شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب للاستثماروالتمويل (UNICAP) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 41٫ فلس، مسجلا ارتفاع بلغ 42٫70 فلس، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 40٫70 فلس، في ظل انطلاق اشارة يبع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 42.0 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
كانت هذه تفاصيل خبر يونيكاب للاستثماروالتمويل (UNICAP) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-11-2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على أخبار الفوركس اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.