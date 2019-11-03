شكرا لقرائتكم خبر عن يونيكاب للاستثماروالتمويل‏ (UNICAP) يفقد مكاسبه خلال الجلسة -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فقد السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الخميس الماضي، حيث استهل الجلسة عند مستوى 41٫ فلس، مسجلا ارتفاع بلغ 42٫70 فلس، الا انه تراجع ليغلق عند مستوى 40٫70 فلس، في ظل انطلاق اشارة يبع على مؤشر ماكد، لذلك نتوقع انخفاضا لمستويات قد تصل الى 38 فلس كمستوى اول ثم 30 فلس، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 46 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 39.4 فلس وبين مستوى المقاومة هو 42.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط