شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الاهلي المتحد (ALMUTAHED) يتلقى مقاومة قوية -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض السهم في اخر جلسات الأسبوع الماضي، حيث انهى تداولات الخميس عند مستوى 314 فلس، ملامسا لخط اتجاهه الهابط متوسط الأجل، والذي يشكل مقاومة، كما اخترق السهم متوسطه المتحرك لـ 200 يوم، لذلك نتوقع انخفاضا وشيكا لمستوى الدعم 295 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 320 فلس.
ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 310وبين مستوى المقاومة هو 315 فلس
الميل العام المتوقع اليوم: هابط
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