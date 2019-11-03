شكرا لقرائتكم خبر عن بنك برقان (BURG) يبدا جني الارباح -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجع السهم لثاني جلسة على التوالي حيث أغلق الخميس الماضي عند مستوى 310 فلس، وذلك بعدما لامس السهم هدفه السعري المتوقع عند 320 فلس، مصحوبا بانطلاق إشارة بيع على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يعمق السهم عمليات جني الارباح للوصول لمستوى الدعم 300 فلس كمستوى اول، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 325 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 308.0 فلس وبين مستوى المقاومة هو 312.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط