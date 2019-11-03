شكرا لقرائتكم خبر عن شركة الكويت و الشرق الأوسط للإستثمار (KMEFIC) يتجاوز مقاومة هامة -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تمكن السهم من الارتفاع خلال جلسة الخميس الماضي، حيث انهى الأسبوع عند مستوى 85 فلس، متجاوزا بذلك مستوى مقاومته السابق عند 80 فلس، مصحوبا بانطلاق اشارة شراء على مؤشر ماكد، مما يفتح الباب امام السهم لمزيد من الارتفاع لمستوى المقاومة التالي عند 107 فلس خلال الايام والاسابيع القادمة، شرط ثبات السهم اعلى مستوى 77 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 80.7 وبين مستوى المقاومة هو 90.3 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: صاعد