شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صكوك القابضة (SOKOUK) تحت سيطرة البائعين -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم سيطرت القوى البيعية على تداولات السهم خلال جلسة الخميس الماضي، حيث أغلق عند مستوى 30٫30 فلس، في ظل تدني كمية التداول مقارنة بمتوسطها الاسبوعي، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر ماكد نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك فالانظار تتجه لأسفل لمستوى الدعم 29 فلس كمستوى اول ثم 25 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 32 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 29.5 فلس وبين مستوى المقاومة هو 31.0 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط