شكرا لقرائتكم خبر عن شركة مشاريع الكويت القابضة (KPROJ) الانظار تتجه لاسفل -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تحرك السهم لاسفل طيلة الاسبوع الماضي، حيث اغلق الخميس الماضي عند مستوى 219 فلس، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، كما اطلق مؤشر ماكد اشارة بيع، وهو ما يجعل الأنظار تتجه لآسفل لمستويات قد تصل الى 215 فلس كمستوى اول ثم 205 فلس كمستوى ثان، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 225 فلس.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 218 فلس وبين مستوى المقاومة هو 220 فلس

الميل العام المتوقع اليوم: هابط