شكرا لقرائتكم خبر عن شركة قطر لنقل الغاز المحدودة - ناقلات (QGTS) يغلق منخفضا -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم فشل السهم في مواصلة الارتفاع، حيث تراجع الاسبوع الماضي ليغلق عند مستوى 2٫47 ريال، في ظل استمرار حالة الشراء المبالغ فيه على مؤشر استوكاستيك، لذلك نتوقع ان يشهد السهم عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 2٫40 ريال خلال الايام والاسابيع القادمة ثم 2٫30 ريال كمستوى ثان،شرط بقاء السهم اسفل مستوى 2٫52 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 2.44 وبين مستوى المقاومة هو 2.49 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط