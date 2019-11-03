شكرا لقرائتكم خبر عن شركة صناعات قطر (IQCD) يخسر مكاسب الاربعاء -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر السهم مكاسبه التي حققها خلال جلسة الاربعاء الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10٫51 ريال نهاية تداولات الخميس الماضي، لينزلق بذلك اسفل الحد السفلي لمؤشر "Bollinger Bands” وهو ما يدعو لمزيد من الانخفاض لمستويات قد تصل الى 10٫20 ريال كمستوى اول ثم 9٫80 ريال، شرط بقاء السهم اسفل مستوى 11 ريال.

ومن المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10.29 ريال وبين مستوى المقاومة هو 10.73 ريال

الميل العام المتوقع اليوم: هابط