شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر الكويت الاول (BKP) ينخفض لرابع جلسة على التوالي -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض المؤشر لرابع جلسة على التوالي، حيث اغلق الخميس عند مستوى 6211 نقطة، في ظل ارتفاع في كمية التداول، وبالنظر الى المؤشرات الفنية مثل مؤشر استوكاستيك نلاحظ انطلاق اشارة بيع، لذلك نتوقع ان يشهد المؤشر عمليات جني ارباح قد تهبط به لمستوى الدعم 6080 نقطة كمستوى اول، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6300 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,182 بينما مستوى المقاومة هو 6,235 نقطة