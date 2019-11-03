شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام لبورصة قطر (GNRI) يخسر مكاسب الاسبوع -تحليل صباحي- 03-11-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم خسر المؤشر مكاسبه التي حققها خلال الأسبوع الماضي، حيث اغلق عند مستوى 10188 نقطة، وهو ادنى مستوى يحققه المؤشر منتصف الشهر الماضي، وهو ما يعد إشارة سلبية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى 10180 نقطة، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 9750 نقطة.
ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,151 بينما مستوى المقاومة هو 10,266 نقطة
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