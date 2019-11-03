شكرا لقرائتكم خبر عن المؤشر العام للسوق السعودي يعاود الانخفاض – تحليل صباحي – 03-10-2019 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الانخفاض في آخر جلساته ، ويأتي هذا الانخفاض وسط تداولات المؤشر بمحاذاة خط ميل هابط على المدى القصير ، مع استمرار الضغط السلبي بسبب تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها -0.62% بما يعادل -48.68 نقطة ، ونلاحظ وسط ذلك بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية ، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء .
لهذا تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للمؤشر بتداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 7501.52 ، طيلة ثبات المقاومة 7924.14 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 7600.00 ومستوى المقاومة 7924.14 .
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عدد أسهم الشركات الرابحة 54
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عدد أسهم الشركات الخاسرة 120
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عدد أسهم الشركات الثابتة 16
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عدد أسهم الشركات المتداولة 190
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