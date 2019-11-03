شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تعتزم توزيع 50 مليار ريال عن الربع الثالث 2019 وأرباح التسعة أشهر 68 مليار دولار والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم إعداد: محمد أبو الغيط

تقرير خاص - أخبار اليوم: قالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.

وحسب بيانات اطلعت عليه "أخبار اليوم" أضافت الشركة أنها سوف تقوم بتوزيع أرباح مرحلية بحد أعلى 9.5 مليار دولار، بعد الحصول على الموافقات اللازمة من قبل مجلس الإدارة، وذلك قبل تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد من هذه النشرة.

وأشارت إلى أنه سيتم دفع هذه الأرباح إلى الحكومة بصفتها المساهم الوحيد في الشركة، ولن يكون للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على أي جزء من تلك الأرباح بصرف النظر عن تاريخ دفعها - والذي يمكن أن يكون قبل أو بعد تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد.

وقالت أرامكو "إذا ما قررت الشركة لأي سبب من الأسباب الإعلان عن توزيع أرباح مرحلية تزيد قيمتها على مبلغ 9.5 مليار دولار، فعندئذ سوف يحق للمستثمرين الذين يكتتبون في أسهم الطرح الحق في الحصول على جزء من قيمة الأرباح التي تزيد عن المبلغ المذكور، بحسب نسب مساهمتهم في الشركة.

"وفي مثل هذه الحالة، سوف يعتبر أول تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في تداول تاريخ ا لاستحقاق وسوف تعلن الشركة عن تاريخ دفعها لمالكي الأسهم المستحقين لها".

وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.

وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.

وحسب البيان الصادر عن الشركة فقد بلغت أرباح أرامكو 68 مليار دولار.

ووفقا لحسابات قامت بها "أخبار اليوم" في وقت سابق فإن أرباح أرامكو في 9 أشهر تعادل تقريباً الأرباح المجمعة لجميع الشركات المدرجة بأسواق الخليج مجتمعة وفي العام 2018 كاملا البالغة 68.6 مليار دولار أمريكي والتي كانت بدورها مرتفعة وبنسبة 3.5% عن أرباح العام 2017 التي بلغت 66.3 مليار دولار أمريكي.

وكانت وكالة بلومبرج قد ذكرت في وقت سابق أن شركة أرامكو السعودية حققت أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

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وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وكانت عملاق النفط السعودي قد اعلنت في وقت سابق اعتزامها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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