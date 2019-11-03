شكرا لقرائتكم خبر عن أرامكو تهادي السعوديين بأسهم مجانية والأجانب بإعفاءات والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرامكو السعودية نظام حوافز للسعوديين وبعض الإعفاءات للمستثمرين الأجانب لتسهيل الاكتتاب في أكبر طرح يشهده العالم.

حيث سيحق لكل مستثمر سعودي الحصول على سهم واحد مجاناً مقابل كل 10 أسهم مخصصة له، وذلك وفقاً لموقع قناة العربية.

وذكرت أن هذا يأتي بشرط ألا يتصرف بالأسهم المخصصة له لمدة 180 يوما من تاريخ الإدراج.

على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مستثمر سعودي على 100 سهم.

وأوضحت أرامكو أن الأسهم المجانية ستخصص من أسهم الحكومة ويحق لكل مستثمر مؤهل الحصول على هذا الحافز مرة واحدة فقط.

أما بالنسبة للمستثمرين الأجانب، فقد أصدر مجلس إدارة هيئة السوق المالية قراراً يقضي بإعفاء المؤسسات المالية الأجنبية من بعض الإجراءات الرسمية للوفاء بشروط المستثمر الأجنبي المؤهل.

بشرط أن يضمن أمين الحفظ الدولي تأهيل المستثمر الأجنبي فيما سيعمل أمين الحفظ المحلي على ضمان تنفيذ جميع الترتيبات اللازمة لتمكين المستثمر الأجنبي من المشاركة في الاكتتاب العام.

وقالت أرامكو السعودية إنها ستقوم بتوزيع أرباح مرحلية "عادية" بقيمة 13.4 مليار دولار(50.25 مليار ريال سعودي)، وذلك عن الربع الثالث من 2019.

وذكرت أرامكو أنها ستقوم بالإعلان عن توزيع أرباح مرحلية بقيمة 3.9 مليار دولار عن الفترة الواقعة ما بين تاريخ الإعلان عن التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والمكتتبين الأفراد وحتى 31 ديسمبر 2019م من خلال النقد المتوافر لديها.

وسيتم تحديد تاريخ استحقاق الأرباح لمالكي الأسهم بما فيهم مالكي أسهم الطرح التي تم تخصيصها في هذا الطرح.

وحققت شركة أرامكو السعودية أرباحاً بلغت 68 مليار دولار أمريكي في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتعزز مكانتها كأكبر شركة نفط ربحية في العالم.

وبناء على تقرير لموقع "اخبار اليوم" كانت شركة أرامكو السعودية قد اعلنت عن تحقيقها أرباحا بلغت 111.1 مليار دولار أمريكي (416.6 مليار ريال سعودي)، وهي تمثل 47% من إيرادات المملكة في العام 2018 (والبالغة 895 مليار ريال)، و69% من الإيرادات النفطية في العام نفسه (والبالغة 607 مليار ريال)، وتعادل 145% مقارنة بالإيرادات غير النفطية (والبالغة 287 مليار ريال).

وحققت أرامكو صافي ربح بـ46.9 مليار دولار في النصف الأول، مقابل 53.02 مليار دولار في الفترة المماثلة من العام الماضي.

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وكانت عملاق النفط السعودي قد اعلنت في وقت سابق اعتزامها توزيع أرباح على ملاكها بقيمة 75 مليار دولار في 2020. وتمثل توزيعات أرامكو المخطط لها في 2020، زيادة بأكثر من 29% عن توزيعات 2018.

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